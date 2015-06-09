Между Ямалом и Абхазией могут запустить прямые авиарейсы

Аэропорт Сухума только успел принять первый за несколько десятилетий рейс, как возможностями перелетов до столицы Абхазии заинтересовались в одном из северных регионов РФ.

Ямал и Абхазия могут установить прямое авиасообщение в летний период, поведали в правительстве российского региона.

Власти ЯНАО отметили, что абхазские курорты пользуются большой популярностью у жителей региона. При этом маршрут до Сочи слишком загружен, что не позволяет многим туристами добраться до черноморского побережья удобным способом.

Сообщается, что власти Ямала заинтересованы в организации прямых рейсов до Сухума.

Напомним, что аэропорт Сухума ранее принял первый за 30 лет рейс.