Вестник Кавказа

Между Ямалом и Абхазией могут запустить прямые авиарейсы

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Сухума только успел принять первый за несколько десятилетий рейс, как возможностями перелетов до столицы Абхазии заинтересовались в одном из северных регионов РФ.

Ямал и Абхазия могут установить прямое авиасообщение в летний период, поведали в правительстве российского региона. 

Власти ЯНАО отметили, что абхазские курорты пользуются большой популярностью у жителей региона. При этом маршрут до Сочи слишком загружен, что не позволяет многим туристами добраться до черноморского побережья удобным способом. 

Сообщается, что власти Ямала заинтересованы в организации прямых рейсов до Сухума. 

Напомним, что аэропорт Сухума ранее принял первый за 30 лет рейс.

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