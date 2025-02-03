Вестник Кавказа

Абхазия увеличила собственные доходы в 2,5 раза

Абхазия увеличила собственные доходы в 2,5 раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За последние 4 года Абхазия смогла нарастить собственные доходы в госбюджет в 2,5 раза. В 2025 году их объем может достигнуть 12,1 млрд рублей.

В Абхазии поделились положительной статистикой: собственные доходы страны в государственный бюджет увеличились 2,5 раза за последние 4 года. Об этом говорят данные из открытых источников.

В 2024 году доходная часть была выполнена более чем на 95%.

Общий объем доходов Абхазии на 2025 год уже определен – 17,3 млрд рублей, включая 12,1 млрд рублей собственных доходов.

Отметим, что Россия планирует передать стране 5,2 млрд рублей в 2025 году, что сравнимо с цифрами минувшего года. Средства будут направлены преимущественно на развитие социально-экономической сферы.

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