Мэтью Брайза: недопустимо политизировать гуманитарные темы Карабаха

Опубликовано: 10:00, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза эксклюзивно для "Вестника Кавказа" дал оценку отказу представителя ЕС в ООН Сильвио Гонцато признавать дорогу Агдам-Ханкенди в качестве маршрута поставок гуманитарных грузов в Карабахский экономический район Азербайджана. Дипломат обратил внимание на то, что эта позиция нарушает международное гуманитарное право.

Одним из примечательных моментов заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Лачинской дороге в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана стало требование представителя ЕС Сильвио Гонцато к Баку снять ограничения на провоз незаконных грузов по Лачинского коридору вкупе с отказом рассматривать дорогу Агдам-Ханкенди, являющуюся наиболее эффективным маршрутом гуманитарного снабжения Карабаха, как альтернативу Лачинской дороги.

Дело в том, что поддержка запуску дороги Агдам-Ханкенди выражена в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля, сделанном по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В заявлении сказано, что гуманитарные перевозки должны осуществляться по любым возможным маршрутам. Таким образом, слова одного официального представителя Евросоюза противоречат словам другого, из-за чего в позиции ЕС по армяно-азербайджанскому урегулированию возникла неопределенность. Так поддерживает Брюссель грузоперевозки по Агдам-Ханкенди или нет?

Такая неопределенность ставит под вопрос продолжение переговоров Баку-Ереван на европейской площадке. Ранее этот формат уже вставал на паузу, когда режим Никола Пашиняна ставил условие обязательного участия в переговорах президента Франции Эммануэля Макрона. Пауза может возникнуть и теперь, если Брюссель по каким-то причинам не вернет баланс в свой подход к процессам на Южном Кавказе. О том, как оценивать текущее поведение представителей ЕС, "Вестник Кавказа" поговорил с бывшим послом США в Азербайджане Мэтью Брайзой.

Прежде всего Мэтью Брайза обратил внимание, что ясности в продолжении переговоров Алиева и Пашиняна в Европе пока нет. "Я предполагаю, что переговоры в этом формате все же продолжатся, но инсайдерской информацией по этому вопросу не имеется", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что отказ от рассмотрения дороги Агдам-Ханкенди в качестве маршрута гуманитарных поставок в Карабах неприемлем. "Отказ поддержать предложение Азербайджана по доставке гуманитарных грузов в Карабах из Агдама является неправильным с дипломатической и юридической точек зрения. Дело в том, что это означает политизацию со стороны ЕС вопроса о поставках гуманитарной помощи", – пояснил Мэтью Брайза.

Экс-посол США добавил, что трудно привести примеры, когда продовольствие поставлялось бы в какой-то район страны исключительно с чужой территории, за исключением таких экстремальных случаев, как карликовое государство Лесото, со всех сторон окруженное землями ЮАР. Карабахский экономический район Азербайджана со всех сторон окружен другими районами Азербайджана, и крайне странно требовать, чтобы карабахские армяне получали продукты исключительно с территории Армении.

Эти требования не легитимны, поскольку, как указал Мэтью Брайза, "международное гуманитарное право обязывает государства доставлять гуманитарную помощь всеми доступными маршрутами". Таким образом, дорога Агдам-Ханкенди должна быть обязательно запущена в эксплуатацию, и нежелание принять это событие равно нежеланию достичь полноценного урегулирования армяно-азербайджанских отношений и реинтеграции карабахских армян в азербайджанское правовое поле в соответствии с территориальной целостностью Азербайджана.