Метелью замело дорогу из Хасавюрта в Тлох

Снегопад приостановил движение по Харибскому перевалу. На месте ведутся очистительные работы.

Дорожники предупредили о закрытии Харибского перевала. Иными словами, добраться из Хасавюрта в Тлох пока не получится. На месте ведутся очистительные работы.

«В Гумбетовском районе автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт — Тлох, на участке км 45 — км 50 (Харибский перевал) закрыта в связи со снежными заносами. <> Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами»

– «Дагестанавтодор».

Отмечается, что, когда движение будет открыто, об этом оперативно проинформируют.

В настоящее время снегопад прекратился, столбик термометров в Тлохе показывают +5 градусов.