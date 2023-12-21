Метелью замело дорогу из Хасавюрта в Тлох

Снегопад приостановил движение по Харибскому перевалу. На месте ведутся очистительные работы.
Дорожники предупредили о закрытии Харибского перевала. Иными словами, добраться из Хасавюрта в Тлох пока не получится. На месте ведутся очистительные работы.
«В Гумбетовском районе автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт — Тлох, на участке км 45 — км 50 (Харибский перевал) закрыта в связи со снежными заносами. <> Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами»
– «Дагестанавтодор».
Отмечается, что, когда движение будет открыто, об этом оперативно проинформируют.
В настоящее время снегопад прекратился, столбик термометров в Тлохе показывают +5 градусов.
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