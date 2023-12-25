Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за смерти близкого

В Казахстане отменили концерты Валерия Меладзе. Исполнитель объяснил это смертью близкого родственника. Есть версии, что у певца скончался отец.

Популярный певец Валерия Меладзе опубликовал обращение к поклонником. Исполнитель сообщил о том, что в его семье произошла трагедия – скончался близкий человек. Поэтому он перенес концерты в Казахстане. Планировалось, что выступления продут в январе, однако из-за форс-мажора, услышать Меладзе поклонники смогут только в феврале.

«В связи со смертью одного из самых близких мне людей, мне приходится перенести концерты в Алмате на второе, четвертое и шестое февраля. Я надеюсь на ваше понимание»

– Валерий Меладзе

Некоторые СМИ сообщили, что у певца на 91-м году скончался отец. Ранее поступала информация о том, что отец Меладзе был госпитализирован.