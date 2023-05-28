Мехрибан Алиева поздравила Эрдогана с победой на выборах

Поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану, одержавшему победу на выборах в Турции, выразила первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента в Турции. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей официальной странице в социальной сети.
"Искренне поздравляю c победой господина Реджепа Тайипа Эрдогана и дорогую сестру Эмине ханум! Пусть братство наших народов будет вечным и нерушимым!"
– Мехрибан Алиева
Она пожелала всему турецкому народу крепкого здоровья, мира и счастья.
"Пусть Великий Аллах бережет Азербайджан и Турцию!"
– Мехрибан Алиева
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил Эрдогана, позвонив ему по телефону.