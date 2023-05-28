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Мехрибан Алиева поздравила Эрдогана с победой на выборах

Мехрибан Алиева поздравила Эрдогана с победой на выборах
Поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану, одержавшему победу на выборах в Турции, выразила первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента в Турции. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей официальной странице в социальной сети.

"Искренне поздравляю c победой господина Реджепа Тайипа Эрдогана и дорогую сестру Эмине ханум! Пусть братство наших народов будет вечным и нерушимым!"

– Мехрибан Алиева

Она пожелала всему турецкому народу крепкого здоровья, мира и счастья.

"Пусть Великий Аллах бережет Азербайджан и Турцию!"

– Мехрибан Алиева

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев первым поздравил Эрдогана, позвонив ему по телефону.

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