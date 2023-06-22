"Мечта" отказывается от санкций против РФ из-за грузинских крестьян

Опубликовано: 15:58, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия отказалась вводить санкции против России, так как они повредят прежде всего грузинскому народу. По словам генсека "Грузинской мечты", торговля с РФ приносит стране и ее жителям прибыль.

Грузинские фермеры понесут серьезный ущерб, если Тбилиси присоединится к антироссийским санкциям, как того требует запад, предупредил генсек правящей "Грузинской мечты".

"Когда нас призывают присоединиться к санкциям, мы знаем, что тем самым мы нанесем ущерб обычному крестьянину, трудолюбивому человеку, который в 24-часовом режиме делает все, чтобы создать какую-то продукцию, а затем реализовать ее, пусть даже и на российском рынке"

– Каха Каладзе

Глава партии обратил внимание на то, что отказ от торговли с Россией невыгоден Грузии - в этом случае крестьяне и бизнесмены не смогут получать прибыль, доходов лишится и государственный бюджет. В итоге, если Тбилиси уступит требованиям запада и введет санкции против России, то пострадает никто иной, как грузинский народ.