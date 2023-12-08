МЧС предупредили о сходе лавин в КЧР

В горах Карачаево-Черкесии объявлено о вероятном сходе лавин на высоте свыше 2500 метров.

В КЧР сообщили о повышенной лавинной опасности в горных районах республики. Региональный штаб МЧС предупреждает о возможном сходе лавин на высоте свыше 2500 метров.

Экстренное предупреждение будет действительно в течение трех дней 15-17 декабря.

Спасатели предупреждают о том, что в горных районах возможны чрезвычайные происшествия. В частности, могут произойти случаи обрыва линий электропередач, разрушение зданий и инфраструктуры.

Ранее МЧС региона уже объявляло о возможном сходе лавин. Лавинная опасность сохранялась до 14 декабря.