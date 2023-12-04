Лавиноопасно в Карачаево-Черкесии будет еще три дня

В КЧР до четверга будет существовать опасность схода лавин. Жителей республики предупреждают о возможных перекрытиях дорог и повреждениях инфраструктурных объектов.

В Карачаево-Черкесии принято решение продлить экстренное предупреждение в связи с сохраняющейся опасностью схода лавин. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

"По данным ФГБУ Северо-Кавказкой ВС в период с 12 декабря по 14 декабря в горах КЧР выше 2500 метров лавиноопасно"

– МЧС КЧР

В ведомстве советуют местным жителям временно отказаться от посещения горных районов. Там предупреждают, что непогода может привести к возникновению ЧС и ЧП. Не исключены повреждения зданий, ЛЭП и других инфраструктурных объектов, а также перекрытия мостов и дорог.