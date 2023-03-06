Четырем субъектам Кавказа грозит лавиноопасность

В регионах Северного Кавказа объявили о лавиноопасности. Спасатели не советуют подниматься выше 2,5 тыс м в КЧР, КБР, Северной Осетии и Ингушетии.

В четырех регионах Северного Кавказа объявлена лавиноопасность, жителей и гостей республик уже предупредили, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Так, сход лавин может возникнуть в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии. Не рекомендуется подниматься выше 2,5 тыс м.

Стоит отметить, что угроза в горах регионов сохранится сегодня и в субботу. При этом в Ингушетии и Карачаево-Черкесии лавиноопасно будет до 11 декабря.