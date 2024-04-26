Мавзолей времен Золотой Орды отреставрируют в Ингушетии

Самый древний мусульманский памятник Ингушетии – мавзолей "Борга-Каш" – в скором времени подвергнется реставрации. Будет также благоустроена территория вокруг памятника.

Реставрация знаменитого мавзолей "Борга-Каш" готовится в Ингушетии – уже разработал проект, по которому будут проводиться работы. Сообщение о ходе процесса распространил Джейрахско-Ассинский музей-заповедник.

В нем говорится о встрече, которую провели глава ингушского комитета культурного наследия Тимирлан Кодзоев и глава занимающегося благотворительностью фонда "Казыят" Рашид Акказиев (он также входит в ДУМ РФ). В ходе беседы Акказиев представил проект реставрации памятника.

"Согласно проекту, планируется благоустройство прилегающей территории памятника, строительство ограждения, установка беседок для посетителей, посадка деревьев, монтаж освещения, круглосуточное видеонаблюдение и другие сопутствующие работы"

– музей-заповедник

Напомним, что некоторое время назад Акказиев побывал в мавзолее. Его сопровождали специалисты музея-заповедника.

Мавзолей "Борга-Каш" входит в число наиболее древних исламских памятников Северного Кавказа. Для Ингушетии он древнейший. Мавзолей был создан во времена Золотой Орды.