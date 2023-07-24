Мать с ребенком попала под поезд в Дагестане

Опубликовано: 20:04, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в дагестанском Дербенте под колеса товарняка попала молодая женщина с ребенком, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте: ребенок не пострадал, а вот женщина скончалась от полученных травм.

Утреннее происшествие на железной дороге потрясло весь дагестанский Дербент: под колесами грузового поезда погибла молодая женщина, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

21-летняя мама переходила пути в запрещенном месте, неся на руках ребенка, Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ребенок, к счастью, не пострадал, передает "АиФ-Дагестан".

СУ СКР республики на транспорте уже проводит проверку по факту гибели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшедшего.