Мать с ребенком попала под поезд в Дагестане

Сегодня утром в дагестанском Дербенте под колеса товарняка попала молодая женщина с ребенком, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте: ребенок не пострадал, а вот женщина скончалась от полученных травм.
Утреннее происшествие на железной дороге потрясло весь дагестанский Дербент: под колесами грузового поезда погибла молодая женщина, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
21-летняя мама переходила пути в запрещенном месте, неся на руках ребенка, Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ребенок, к счастью, не пострадал, передает "АиФ-Дагестан".
СУ СКР республики на транспорте уже проводит проверку по факту гибели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшедшего.