Масштабный пожар: общежитие горело в Черкесске

Пожар погубил одного человека в Черкесске. Десятерых удалось спасти. По факту проводится проверка.

В результате пожара, разгоревшегося в общежитии в Черкесске погиб человек. Об этом проинформировали в МЧС по региону. Уточняется, что прибывшим на место пожарным удалось вытащить из огня десятерых человек. Всего было эвакуирован 60 человек.

«К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один пострадавший доставлен в лечебное учреждение»

– пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Далее в экстренном ведомстве отметили, что пожарным удалось остановить распространение огня на 17 кв м. всего к тушению пожара привлекалось порядка двадцати специалистов. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.