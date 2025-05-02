Вестник Кавказа

Масштабный пожар на заводе в Иране унес жизнь трех человек

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В портовом городе Бендер-Дейер в Иране произошел крупный пожар. Сейчас известно о трех жертвами и десяти пострадавших. Вероятно, их число увеличится.

На предприятии Kaveh Petrochemical Company в Иране загорелся резервуар с метанолом, сообщили иранские СМИ, ссылаясь на экстренные службы.

По данным агентства IRNA, инцидент произошел сегодня утро в портовом городе Бендер-Дейер на юге Ирана.

Согласно последней информации, жертвами пожара стали три человека, еще 10 получили различные травмы.

Учитывая масштаб происшествия, число погибших и пострадавших может вырасти, предполагают иранские экстренные службы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1150 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.