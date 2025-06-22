Масштаб причиненного Израилем ущерба оценили в Иране

В Иране сообщили о серьезном повреждении ядерных объектов из-за конфликта с Израилем. Более точная информация на этот счет будет представлена после экспертизы ОАЭИ.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что ядерные объекты серьезно пострадали в результате ударов Израиля.

Он подчеркнул, что это серьезный ущерб, однако более конкретную оценку дадут эксперты Организации по атомной энергии (ОАЭИ).

"В настоящее время… эксперты Организации по атомной энергии Ирана проводят детальную оценку ущерба. Ущерб был нанесен серьезный"

– Аббас Аракчи

Две недели назад израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве объяснили, что совершили удары по этим объектам ради того, чтобы сорвать ядерную программу Исламской Республики.

Напомним, во вторник стало известно о прекращении огня между Израилем и Ираном.