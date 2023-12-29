Массовый завал лыжниц в Сочи: почти 10 спортсменок пострадали

ЧП случилось сегодня в Сочи во время лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся. Почти 15 лыжниц упали на скорости во время массового завала. Причины инцидента выясняются.

Завал стал причиной массовых травм на Спартакиаде учащихся в поселке Эсто-Садок Адлерского района Сочи.

В ходе масс-старта на скоростном участке трассы упали минимум 14 молодых лыжниц. По меньшей мере 9 девушек пострадали и были доставлены в больницу. У одной из них черепно-мозговая травма, у другой – перелом запястья.

В Минспорта РФ заявили, что анализируют случившееся, чтобы принять меры во избежание аналогичных ситуаций в будущем.

В ведомстве сообщили, что во время гонки на местность опустился сильный туман, видимость резко упала. Сами лыжницы заявляли также о плохом состоянии трассы.

Отметим, что мужская гонка на сегодня отменена.