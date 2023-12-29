Вестник Кавказа

Массовый завал лыжниц в Сочи: почти 10 спортсменок пострадали

Массовый завал лыжниц в Сочи: почти 10 спортсменок пострадали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня в Сочи во время лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся. Почти 15 лыжниц упали на скорости во время массового завала. Причины инцидента выясняются.

Завал стал причиной массовых травм на Спартакиаде учащихся в поселке Эсто-Садок Адлерского района Сочи.

В ходе масс-старта на скоростном участке трассы упали минимум 14 молодых лыжниц. По меньшей мере 9 девушек пострадали и были доставлены в больницу. У одной из них черепно-мозговая травма, у другой – перелом запястья.

В Минспорта РФ заявили, что анализируют случившееся, чтобы принять меры во избежание аналогичных ситуаций в будущем.

В ведомстве сообщили, что во время гонки на местность опустился сильный туман, видимость резко упала. Сами лыжницы заявляли также о плохом состоянии трассы.

Отметим, что мужская гонка на сегодня отменена.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1630 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Девочка наелась таблетками от астмы в Туапсинском районе

Девочка наелась таблетками от астмы в Туапсинском районе

В России 6 марта включатся сирены и будет сделано объявление

В России 6 марта включатся сирены и будет сделано объявление

На Кубани снова массово гибнут птицы

На Кубани снова массово гибнут птицы

В Ростове пылает офисное трехэтажное здание

В Ростове пылает офисное трехэтажное здание

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы