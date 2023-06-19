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Массовое захоронение мирных азербайджанцев нашли в Агдамском районе

Захоронение в Агдаме
© Фото: сайт Trend az
В азербайджанском селе Сарыджалы обнаружено массовое захоронение мирных азербайджанцев. В связи с нахождением захоронения Генпрокуратура АР начала расследование.

Массовое захоронение мирных азербайджанцев найдено в селе Сарыджалы Агдамского района Азербайджана. Лица, чьи тела были обнаружены, предположительно были убиты в 1992 году.

Как заявил замглавы рабочей группы Комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов, с момента подписания трехсторонних договоренностей в ноябре 2020 года, было найдено около 400 граждан Азербайджана.

Он подчеркнул, что найденное массовое захоронение свидетельствует о преступлениях Еревана. По его словам, это уже восьмое обнаруженное захоронение. Самедов заверил, что работа в данной сфере будет продолжена.

Стоит добавить, что генеральная прокуратура Азербайджана уже начала расследование после нахождения массового захоронения.

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