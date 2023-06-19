Массовое захоронение мирных азербайджанцев найдено в селе Сарыджалы Агдамского района Азербайджана. Лица, чьи тела были обнаружены, предположительно были убиты в 1992 году.
Как заявил замглавы рабочей группы Комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов, с момента подписания трехсторонних договоренностей в ноябре 2020 года, было найдено около 400 граждан Азербайджана.
Он подчеркнул, что найденное массовое захоронение свидетельствует о преступлениях Еревана. По его словам, это уже восьмое обнаруженное захоронение. Самедов заверил, что работа в данной сфере будет продолжена.
Стоит добавить, что генеральная прокуратура Азербайджана уже начала расследование после нахождения массового захоронения.