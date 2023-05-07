Склепы XIX века были обнаружены во время ремонта дорог в центре Тбилиси. Работы ведутся под наблюдением специалистов.
Несколько склепов XIX века обнаружены в центре Тбилиси около Дидубийского пантеона во время ремонта дороги на проспекте Церетели, информирует пресс-служба мэрии города.
«К процессу изучения и принятия решения подключены представители Национального агентства защиты культурного наследия Грузии и археологи»
– пресс-служба мэрии Тбилиси.
Уточняется, что работы на месте захоронения ведутся под наблюдением профильных специалистов.