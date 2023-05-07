Опубликовано: 18:52, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Склепы XIX века были обнаружены во время ремонта дорог в центре Тбилиси. Работы ведутся под наблюдением специалистов.

Несколько склепов XIX века обнаружены в центре Тбилиси около Дидубийского пантеона во время ремонта дороги на проспекте Церетели, информирует пресс-служба мэрии города.

«К процессу изучения и принятия решения подключены представители Национального агентства защиты культурного наследия Грузии и археологи»

– пресс-служба мэрии Тбилиси.

Уточняется, что работы на месте захоронения ведутся под наблюдением профильных специалистов.