Массовая вакцинация от ковида в России может уйти в прошлое

Опубликовано: 23:57, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Минздрав России предложил вакцинировать от коронавируса только уязвимые категории россиян, поскольку в стране сформировался достаточно высокий иммунитета против болезни.

России следует прекратить массовую вакцинацию от коронавируса – с таким предложением выступил Минздрав страны.

"В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации… перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан"

- Минздрав РФ

В проекте, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных актов, отмечается, что вакцинировать необходимо только совершеннолетних граждан страны, которые не болели и (или) не прививались против инфекции, а также граждан из групп риска по возрасту (60 лет и старше).

Также это касается людей с хроническими заболеваниями, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, говорится в документе.