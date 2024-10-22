Массовая драка в Сочи привела к травме подростка

Более 20 человек стали участниками массовой драки в Сочи, в результате которой травмировался несовершеннолетний. Потасовка случилась из-за девушки.

В Сочи произошла массовая драка с участием 23 человек. Все они доставлены в больницу, один из них получил травмы, рассказали в МВД Кубани.

«Накануне вечером на улице Труда в городе Сочи произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате которого были причинены телесные повреждения 17-летнему местному жителю»

- ГУ МВД по Краснодарскому краю

Десять дебоширов будут наказаны судом за административное правонарушение. Их обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции.

Причиной конфликта стал спор из-за девушки, передали в ведомстве. Пострадавший подросток не захотел воспользоваться помощью врачей. Он также не стал писать заявление в полицию. Проверки продолжаются.