Масочный режим ввели в Казахстане

Маски возвращаются: в Казахстане снова начал действовать масочный режим. Пока маски обязательны в поликлиниках и больницах, рекомендованы – в местах массового скопления людей.
В Казахстане начал действовать масочный режим, отмененный после окончания пандемии коронавируса, пока в "мягкой" версии. Соответствующее постановление подписано главным государственным санврачом Айжан Есмагамбетовой.
Как следует из названия документа, он призвал остановить распространение таких заболеваний, как корь, ковид и грипп.
"Постановляю ... обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков"
— постановление
В местах, где скапливается множество людей, маски пока только рекомендованы. Это:
- объекты транспортной инфраструктуры – аэропорты, ж/д и автовокзалы;
- общественный транспорт;
- торговые объекты – рынки и ТРЦ;
- культурные учреждения – театры и кинотеатры;
- центры обслуживания населения и банки.
- Постановление начало действовать накануне.
В прошлом году в Казахстане произошла мощная вспышка кори. За 2023 год было зафиксировано около 30 тыс случаев заболевания.