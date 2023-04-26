Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Масочный режим ввели в Казахстане

Масочный режим ввели в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Маски возвращаются: в Казахстане снова начал действовать масочный режим. Пока маски обязательны в поликлиниках и больницах, рекомендованы – в местах массового скопления людей.

В Казахстане начал действовать масочный режим, отмененный после окончания пандемии коронавируса, пока в "мягкой" версии. Соответствующее постановление подписано главным государственным санврачом Айжан Есмагамбетовой.

Как следует из названия документа, он призвал остановить распространение таких заболеваний, как корь, ковид и грипп.

"Постановляю ... обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков"

— постановление

В местах, где скапливается множество людей, маски пока только рекомендованы. Это:

  • объекты транспортной инфраструктуры – аэропорты, ж/д и автовокзалы;
  • общественный транспорт;
  • торговые объекты – рынки и ТРЦ;
  • культурные учреждения – театры и кинотеатры;
  • центры обслуживания населения и банки.
  • Постановление начало действовать накануне.

В прошлом году в Казахстане произошла мощная вспышка кори. За 2023 год было зафиксировано около 30 тыс случаев заболевания.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2100 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы