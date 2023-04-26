Масочный режим ввели в Казахстане

Маски возвращаются: в Казахстане снова начал действовать масочный режим. Пока маски обязательны в поликлиниках и больницах, рекомендованы – в местах массового скопления людей.

В Казахстане начал действовать масочный режим, отмененный после окончания пандемии коронавируса, пока в "мягкой" версии. Соответствующее постановление подписано главным государственным санврачом Айжан Есмагамбетовой.

Как следует из названия документа, он призвал остановить распространение таких заболеваний, как корь, ковид и грипп.

"Постановляю ... обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков"

— постановление

В местах, где скапливается множество людей, маски пока только рекомендованы. Это:

объекты транспортной инфраструктуры – аэропорты, ж/д и автовокзалы;

общественный транспорт;

торговые объекты – рынки и ТРЦ;

культурные учреждения – театры и кинотеатры;

центры обслуживания населения и банки.

Постановление начало действовать накануне.

В прошлом году в Казахстане произошла мощная вспышка кори. За 2023 год было зафиксировано около 30 тыс случаев заболевания.