Машина разбилась о грузовик и загорелась под Гудаутой

Опубликовано: 17:27, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гудаутском районе Абхазии по неизвестным причинам столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель легковушки погиб на месте, водитель грузовика тяжело пострадал.

Как рассказали сегодня абхазские спасатели, в середине дня назад в Гудаутском районе случилось ДТП со смертельным исходом.

По данным абхазских СМИ, около 13:00 по московскому времени в неназванном месте Гудаутского района столкнулись грузовая "Газель" и легковой Mercedes, от удара загоревшийся.

Водитель Mercedes скончался от полученных ранений на месте аварии. Водитель грузовика выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас он госпитализирован в районную больницу.

Прибывшие на место аварии спасатели потушили горящую машину. Сейчас абхазская ГАИ расследует причины смертельного ДТП.