РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Машина разбилась о грузовик и загорелась под Гудаутой

Машина разбилась о грузовик и загорелась под Гудаутой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Гудаутском районе Абхазии по неизвестным причинам столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель легковушки погиб на месте, водитель грузовика тяжело пострадал.

Как рассказали сегодня абхазские спасатели, в середине дня назад в Гудаутском районе случилось ДТП со смертельным исходом.

По данным абхазских СМИ, около 13:00 по московскому времени в неназванном месте Гудаутского района столкнулись грузовая "Газель" и легковой Mercedes, от удара загоревшийся.

Водитель Mercedes скончался от полученных ранений на месте аварии. Водитель грузовика выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас он госпитализирован в районную больницу.

Прибывшие на место аварии спасатели потушили горящую машину. Сейчас абхазская ГАИ расследует причины смертельного ДТП.

Отдых в Абхазии станет менее доступным

Отдых в Абхазии станет менее доступным

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
895 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version