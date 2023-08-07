Маршрутка и ВАЗ не поделили дорогу: пострадали 10 человек

Крупная автоавария произошла в Ессентуках, где столкнулась маршрутка с пассажирами и ВАЗ-2114. Пострадавшие госпитализированы. По факту продолжается расследование.
Десять человек были госпитализированы в результате аварии в Ессентуках, участниками которой стали маршрутное такси и ВАЗ-2114.
«Произошло ДТП на пересечении Гоголя/Горького с участием маршрутного такси 16А и ВАЗ-2114. В маршрутном такси находилось 9 пассажиров и водитель - они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести»
– глава курорта Александр Некристов
Правоохранители установили, что согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового авто. Следствие по факту продолжается, выясняются все детали произошедшего.