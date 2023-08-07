Маршрутка и ВАЗ не поделили дорогу: пострадали 10 человек

Опубликовано: 14:01, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупная автоавария произошла в Ессентуках, где столкнулась маршрутка с пассажирами и ВАЗ-2114. Пострадавшие госпитализированы. По факту продолжается расследование.

Десять человек были госпитализированы в результате аварии в Ессентуках, участниками которой стали маршрутное такси и ВАЗ-2114.

«Произошло ДТП на пересечении Гоголя/Горького с участием маршрутного такси 16А и ВАЗ-2114. В маршрутном такси находилось 9 пассажиров и водитель - они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести»

– глава курорта Александр Некристов

Правоохранители установили, что согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового авто. Следствие по факту продолжается, выясняются все детали произошедшего.