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Маршрутка и ВАЗ не поделили дорогу: пострадали 10 человек

Маршрутка и ВАЗ не поделили дорогу: пострадали 10 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупная автоавария произошла в Ессентуках, где столкнулась маршрутка с пассажирами и ВАЗ-2114. Пострадавшие госпитализированы. По факту продолжается расследование.

Десять человек были госпитализированы в результате аварии в Ессентуках, участниками которой стали маршрутное такси и ВАЗ-2114.

«Произошло ДТП на пересечении Гоголя/Горького с участием маршрутного такси 16А и ВАЗ-2114. В маршрутном такси находилось 9 пассажиров и водитель - они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести»

–  глава курорта Александр Некристов

Правоохранители установили, что согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового авто. Следствие по факту продолжается, выясняются все детали произошедшего.

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