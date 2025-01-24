Вестник Кавказа

Майнеры в Дагестане украли электричества на 353 млн рублей

Майнеры в Дагестане украли электричества на 353 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Назван ущерб от майнинга в Дагестане за прошлый год. Всего было украдено электроэнергии на 353 млн рублей, поделились в Минэнерго РД.

В Минэнерго Дагестана рассказали, какой ущерб нанесли республиканскому бюджету майнинг-фермы в 2024 году, передает ТАСС.

"В настоящее время подтвержденный сетевой организацией ущерб, причиненный деятельностью по майнингу криптовалюты, только за 2024 год составляет 353 млн рублей, что эквивалентно 86 млн кВт-ч электроэнергии. Это данные только по выявленным случаям"

– министр Марат Шихалиев

Действия майнеров негативно сказывают на работе электросетей в Дагестане, происходят перегрузки и аварии.

Напомним, майнинг в Дагестане попал под запрет до весны 2031 года.

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