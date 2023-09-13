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Махачкалинский "Легион-Динамо" покидает Кубок России

Махачкалинский &quot;Легион-Динамо&quot; покидает Кубок России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ФК "Легион-Динамо" уступил "Ротору" в матче 1/64 финала Кубка России. Игра проходила в Волгограде и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

В Волгограде сегодня состоялась встреча 1/64 финала Кубка России между местным "Ротором" и махачкалинским клубом "Легион-Динамо". Уверенную победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Счет на 53-й минуте открыл полузащитник волгоградцев Даниил Арсентьев. На 67-й минуте нападающий Михаил Агеев забил второй мяч в ворота махачкалинской команды, а на 76-й минуте хавбек Рамазан Гаджимурадов довел преимущество хозяев до трех мячей, установив тем самым окончательный результат – 3:0 в пользу "Ротора".

Таким образом, в 1/32 вышла волгоградская команда.

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