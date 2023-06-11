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Магазины Adidas снова заработают в России

Магазины Adidas снова заработают в России
Немецкая фирма спортивной одежды и обуви Adidas в скором времени планирует вернуться на российский рынок – открытие ее магазинов планируется 1 ноября 2023 года, а набор сотрудников начнется в начале осени.

Компания Adidas подписала контракт с ливанской Daher, недавно открывшей в России магазины Maag (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear). В России осталось 120 магазинов Adidas, сообщает Tekegram-канал Mash. 

Ранее сеть российских магазинов фирмы планировала выкупить турецкая сеть FLO Retailing, в арсенал которой уже вошла российская часть бизнеса еще одной фирмы, производящей спорттовары - Reebok.

Напомним, компания Adidas, у которой в России было свыше 150 торговых точек, приостановила работу своих магазинов в марте 2022 года, а в октябре решила окончательно уйти из страны. Из-за такого решения ее убытки только за 2022 год составили свыше 100 млн евро.

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