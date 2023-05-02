Опубликовано: 11:15, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Спортивный бренд Adidas собирается продать бизнес в России. Если сделка состоится, то наиболее доходные магазины смогут открыться под другими названиями.

Германский известный бренд Adidas, специализирующийся на продаже спортивных вещей, планирует отказаться от российского бизнеса через продажу.

Как передает издание "Коммерсантъ", бизнес в России будет продан иностранному инвестору, однако это может привести к смене названия магазинов. Кроме того, передача бизнеса отразится и на поставках.

При этом источники портала отмечают, что с продажей российского бизнеса откроются порядка 100 торговых точек с наиболее высокими доходами.

Напомним, немецкая фирма приняла решение приостановить свою торговую деятельность в России после начала спецоперации на Донбассе в 2022 году. В октябре компания объявила о полном сворачивании бизнеса в стране.