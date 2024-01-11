Людей вызволили из снежного плена в Грузии

Несколько десятков водителей, застрявших на трассе в снегу, были спасены сегодня в Грузии в Мцхета-Мтианети. В работах участвовала спецтехника.

Порядка 90 жизней удалось спасти грузинским специалистам в Душети, подробности инцидента рассказали в Службе по ЧС.

Проблемная ситуация возникла у села Рошка. Там прошел сильный снегопад, трассу засыпало снегом, и 30 машин не могли больше двигаться. Водители обратились в экстренную службу.

Специалисты максимально оперативно добрались до места ЧП и начали операцию.

"В результате мобилизации всей необходимой спецтехники все застрявшие в снегу граждане были благополучно доставлены в безопасное место"

– Служба по ЧС

В ведомстве подчеркнули, что никакой угрозы для путешественников больше нет.

Синоптики обещают, что снег в горах Грузии будет идти до вечера воскресенья.