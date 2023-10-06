Лучший скейтбордист России определится в Кисловодске

В Кисловодске проходит Чемпионат России по скейтборду. Победитель определится 6 октября.
Сильнейшие скейтбордисты сражаются на Чемпионате России в Кисловодске. Чемпион определится уже в пятницу, 6 октября.
«В Кисловодске пройдет чемпионат России по скейтбордингу. В соревнованиях примут участие сильнейшие скейтбордисты со всей страны»
– глава курорта Евгений Моисеев.
По словам мэра, за звание лучшего сражаются более семи десятков спортсменов.
Моисеев также отметил, что, помимо соревнований, в рамках мероприятия проходят встречи с экспертами в данной области.