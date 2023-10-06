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Лучший скейтбордист России определится в Кисловодске

Лучший скейтбордист России определится в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске проходит Чемпионат России по скейтборду. Победитель определится 6 октября.

Сильнейшие скейтбордисты сражаются на Чемпионате России в Кисловодске. Чемпион определится уже в пятницу, 6 октября.

«В Кисловодске пройдет чемпионат России по скейтбордингу. В соревнованиях примут участие сильнейшие скейтбордисты со всей страны»

– глава курорта Евгений Моисеев.

По словам мэра, за звание лучшего сражаются более семи десятков спортсменов.

Моисеев также отметил, что, помимо соревнований, в рамках мероприятия проходят встречи с экспертами в данной области.

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