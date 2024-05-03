Лобовое ДТП унесло жизнь российского триатлониста

Сегодня на трассе Новороссийск – Керчь в лобовой аварии погиб российский триатлонист, участник Олимпийских Игр в Афинах и Пекине Игорь Сысоев – к смерти его привело грубейшее нарушение правил дорожного движения.

Сегодня в Темрюкском районе Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, в котором погиб возвращавшийся со сборов именитый российский спортсмен, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на трассе Новороссийск – Керчь: находясь за рулем китайского автомобиля VOYAH, ее 43-летний водитель - российский триатлонист, участник Олимпийских Игр в Афинах и Пекине Игорь Сысоев – грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком, передает "Советский спорт".

Удар был настолько сильным, что спортсмен погиб на месте, еще до приезда бригады "скорой", от полученных травм. Вместе с ним в машине была 22-летняя спутница, ее медики госпитализировали с различными травмами.

Как сообщило издание, Сысоев возвращался с очередных спортивных сборов.