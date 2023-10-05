Лоббистка армянской диаспоры США Юри Ким потеряла пост в Госдепе

Опубликовано: 11:10, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Госдепартамент США

Американский дипломат Юри Ким, активно продвигавшая армянские интересы, лишилась своей должности в Госдепартаменте. Теперь ее кресло занял бывший координатор ведомства по санкциям.

Помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии, занимавшаяся лоббированием армянских интересов Юри Ким потеряла свой пост. На ее место назначен новый дипломат, следует из материалов сайта американского Сената.

Сегодня верхняя палата Конгресса единогласно проголосовала за предложенного президентом кандидата. Джо Байден счел более подходящей кандидатурой на пост помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена. Ранее он координировал политику Госдепа по санкциям.

Напомним, Юри Ким неоднократно делала высказывания, не соответствующие новым реалиям на Южном Кавказе. МИД Азербайджана также заявлял о том, что некоторые слова дипломата представляют собой вмешательство во внутренние дела Азербайджана.