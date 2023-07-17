Ливни в Грузии: город остался без света

Сильные дожди стали причиной наводнения в одном из городов Кахети. Ливни сопровождались градом. Кроме подтоплений, у части местных жителей нет электричества из-за аварии на электросетях.
Мощные осадки привели к ЧС в городе Кварели в грузинском регионе Кахети, сообщают СМИ.
Ливни вызвали наводнение, вода зашла в дома - в общей сложности подтоплены несколько десятков строений. Специалисты экстренных служб откачивают воду.
Выпавший вместе с дождем град нанес ущерб посадкам.
Пострадали и ЛЭП, в результате город частично обесточен.
Объем ущерба оценит комиссия - она будет создана завтра.