Ливни в Грузии: город остался без света

Опубликовано: 23:57, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди стали причиной наводнения в одном из городов Кахети. Ливни сопровождались градом. Кроме подтоплений, у части местных жителей нет электричества из-за аварии на электросетях.

Мощные осадки привели к ЧС в городе Кварели в грузинском регионе Кахети, сообщают СМИ.

Ливни вызвали наводнение, вода зашла в дома - в общей сложности подтоплены несколько десятков строений. Специалисты экстренных служб откачивают воду.

Выпавший вместе с дождем град нанес ущерб посадкам.

Пострадали и ЛЭП, в результате город частично обесточен.

Объем ущерба оценит комиссия - она будет создана завтра.