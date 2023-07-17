РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ливни в Грузии: город остался без света

Ливни в Грузии: город остался без света
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сильные дожди стали причиной наводнения в одном из городов Кахети. Ливни сопровождались градом. Кроме подтоплений, у части местных жителей нет электричества из-за аварии на электросетях.

Мощные осадки привели к ЧС в городе Кварели в грузинском регионе Кахети, сообщают СМИ.

Ливни вызвали наводнение, вода зашла в дома - в общей сложности подтоплены несколько десятков строений. Специалисты экстренных служб откачивают воду.

Выпавший вместе с дождем град нанес ущерб посадкам.

Пострадали и ЛЭП, в результате город частично обесточен.

Объем ущерба оценит комиссия - она будет создана завтра.

Ливни продолжают заливать Запад Грузии

Ливни продолжают заливать Запад Грузии

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
580 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version