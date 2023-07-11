Ливни продолжают заливать Запад Грузии

Опубликовано: 14:22, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате продолжительных ливней на Западе Грузии серьезно пострадала инфраструктура, затоплены первые этажи некоторых жилых домов. Также под волу ушили поля и огороды местных жителей

Более 30 тыс абонентов городов Сенаки и Поти (Запад Грузии) остались без питьевой воды. Это произошло в результате прорывов двух основных труб, питающих населенные пункты водой.

Восстановительные работы осложняются рельефом местности, где произошли аварии. И разливом реки Техуры.

Также на границе сел Лесичине и Зана ливень разрушил автодорогу, ведущую из Чхороцку в Сенаки. В этой связи движение автомобилей приостановлено.

На месте коммунальщики пытаются организовать альтернативный путь. При этом согласно прогнозам синоптиков, дождь и ветер не покинут Западную Грузию до 12 июля.