Ливни продолжают заливать Запад Грузии

В результате продолжительных ливней на Западе Грузии серьезно пострадала инфраструктура, затоплены первые этажи некоторых жилых домов. Также под волу ушили поля и огороды местных жителей
Более 30 тыс абонентов городов Сенаки и Поти (Запад Грузии) остались без питьевой воды. Это произошло в результате прорывов двух основных труб, питающих населенные пункты водой.
Восстановительные работы осложняются рельефом местности, где произошли аварии. И разливом реки Техуры.
Также на границе сел Лесичине и Зана ливень разрушил автодорогу, ведущую из Чхороцку в Сенаки. В этой связи движение автомобилей приостановлено.
На месте коммунальщики пытаются организовать альтернативный путь. При этом согласно прогнозам синоптиков, дождь и ветер не покинут Западную Грузию до 12 июля.