Ливень затопил улицы курортной Антальи

В турецкой Анталье настоящее наводнение – город затоплен сильным ливнем, который начался накануне вечером и шел, усиливаясь, всю ночь: по улицам текут реки воды, а самая популярная обувь у горожан и гостей города сегодня – резиновая.

Излюбленное место отдыха россиян – курортная турецкая Анталья – затоплена ночным ливнем, по улицам города текут реки воды, а транспорт передвигается с особой осторожностью по ступицы в воде, пишет турецкая газета Ekonomim.

"Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Граждане и транспортные средства с трудом передвигалются по дорогам. В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение"

- газета Ekonomim

Дождь пока не прекращается, городские власти были вынуждены отменить занятия в школах ряда городских районов, говорится в заявлении канцелярии губернатора Антальи Эрсина Языджи.

Турецким спасателям пришлось эвакуировать в безопасное место часть населения города, оказавшегося в ловушке из-за водной стихии – людей вывозили из их домов, с предприятий и из транспортных средств. Работы в регионе продолжаются.

Отмечались сбои и в работе местной воздушной гавани – так, один из самолетов приземлился в аэропорту Газипаша, а не в аэропорту Антальи.

Городские власти из-за наводнения сегодня на один день прекратили работу учебных заведений в пяти центральных районах города - Аксу, Кафемеалты, Кепезе, Коньяалты и Муратпаша.