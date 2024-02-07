Дожди будут заливать Анталью еще сутки

За минувшие сутки в турецкой Анталье выпала трехмесячная норма осадков, однако этим природный катаклизм не ограничится: по прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до утра завтрашнего дня, они будут сопровождаться градом и усилением ветра.

Сегодня турецкий муниципалитет и район провинции Анталья Кепез, пострадавший от проливныз дождей в регионе, посетили заместитель министра внутренних дел Турции Мунир Каралоглу, губернатор провинции Хулуси Шахин, мэр муниципалитета Мухиттин Бук и официальные представители Управления страны по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

"Главное управление метеорологии предупредило об "оранжевом коде" в некоторых провинциях, особенно в Анталье, Испарте и Бурдуре. Мы предупредили наших граждан - как AFAD, так и префектуры, префектуры и муниципалитеты. Мы можем сказать, что Кепез за последние 12 часов получил трехмесячную норму осадков – это можно назвать стихийным бедствием"

- Мунир Каралоглу

AFAD сейчас направляет группы поддержки в Анталью из близлежащих провинций и регионов. В Анталье работает команда из 360 человек – она ведет отвод воды в 426 точках. Также из различных районов города эвакуированы 989 жителей, отметил замминистра, пишет турецкая газета Hurriet.

"На данный момент общее количество сотрудников, направляемых в регион из столичного муниципалитета, муниципалитета Кепез, AFAD и близлежащих провинций, составляет 2 тыс 131 человек. К настоящему времени в регионе продолжается работа 394 мотопомп и погружных насосов, которые откачивают воду из особо затопленных домов, предприятий, государственных учреждений и организаций. До этого момента, когда начался дождь, количество обращений наших граждан в Центр экстренной помощи 112 составляло около 3,5 тыс. Обнаружена одна жертва стихии - за последние 12 часов в результате проливных дождей погиб 1 наш гражданин"

- Мунир Каралоглу

Каралоглу и сопровождающая его делегация оценили проводимые в этом районе поисково-спасательные и эвакуационные работы. Министр внутренних дел Али Ерликая через своего заместителя передал губернатору Антальи 20 млн турецких лир в помощь пострадавшим. Если возникнет необходимость, позже ведомство готово выделить средства и городским властям в соответствии с их потребностями. Сейчас в городе нет проблем с транспортом, однако на дороге Кемер-Кумлуджа в двух местах сошел оползень, есть частичные проблемы с электроснабжением в регионе. Сейчас управление электроснабжения восстанавливает его, - сказал замглавы МВД Турции.

Дожди в регионе продолжатся - предупреждение об "оранжевом коде" завтра будет действовать в Анталье, Бурдуре, Испарте и Мугле.

"Мы призываем наших граждан; пожалуйста, следуйте нашим предупреждениям и не заходите в опасные районы без крайней необходимости! Согласно прогнозам синоптиков, ожидается, что проливные дожди в Анталье будут продолжаться до утра завтрашнего дня. Будьте готовы к наводнениям, молниям, граду и усилению ветра"

- AFAD