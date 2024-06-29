Вестник Кавказа

Лидер турецкой партии призвал отказаться от антироссийских санкций

Лидер турецкой партии призвал отказаться от антироссийских санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Антироссийские санкции Запада незаконны, поскольку нарушают международное право и не подпадают под юрисдикцию ООН, поэтому страны мира должны отказаться от них, призвал лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Санкции против России незаконны, а значит – все страны мира имеют все основания отказаться от них, заявил лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

"Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право. Санкции, не имеющие под собой юрисдикции ООН, не должны соблюдаться ни одной страной в мире, поскольку они незаконны"

- Догу Перинчек

Сейчас от антироссийских санкций больше всего теряют экономики тех стран, которые поддались давлению Запада, хотя им следовало бы подумать исключительно о своих интересах, проявив в этом вопросе твердость и принципиальность. В этом случае Запад останется один на один со своими санкциями. К примеру, у Анкары нет обязательств соблюдать эти санкции – Турция ставит во главу угла собственные интересы, заключил политик, передает РИА Новости.

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