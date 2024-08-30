Шольц не нашел понимания у Казахстана по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Казахстан. Помимо встречи с президентом Токаевым он поучаствовал в саммите Германия-Центральная Азия.

Проблемы Шольца

В казахстанскую столицу глава Германии Олаф Шольц приехал в непростой для себя момент. Рейтинги его партии СДПГ упали до рекордно низких показателей. На выборах в землях Тюрингия и Саксония социал-демократы и их партнеры по коалиции проиграли Альтернативе для Германии, союзу Сары Вагенхнехт и меркелевской ХДС. Financial Times пишет, что однопартийцы Шольца уже выступают против его будущего участия в выборах 2025 года и ищут ему замену.

В международной плане ситуация для канцлера не менее удручающая. Союзники по НАТО США и Великобритания обсуждают разрешение на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по России. Шольц выступает против передачи немецких "Таурусов" и эскалации конфликта, но понимает, что как член НАТО Германия будет все равно втянута в очередную военную аферу ее союзников. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение на удары вглубь России означают войну с НАТО.

Что волнует Центральную Азию?

Текущая ситуация в мире напрямую оказала влияние на итоги поездки Шольца в Казахстан. Стоит отметить, что германский канцлер за последние две недели минимум три раза выступал публично за мирное урегулирование конфликта на Украине, хоть он и считает, что Киев не должен капитулировать, а также обещает поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Часть данного плана - санкции против России. Запад все, что мог себе позволить, уже ограничил, и теперь возлагает большие надежды на участие в санкционном давлении ближайших партнеров Москвы. ЕС периодически пытается давить на Турцию, Китай и в том числе на страны СНГ.

Однако в Казахстане Шольц не получил того ответа, на который рассчитывал. Президент Касым-Жомарт Токаев, который еще недавно говорил о нежелании признавать Донбасс, объяснил германскому гостю, что ставить на стратегическое поражение России наивно.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. … Дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", – сказал казахстанский президент в ответ на вопрос Шольца о возможностях решения украинской проблемы.

Он также дал понять, что требования ЕС и США ужесточить санкции против России тоже контрпродуктивны. Токаев напомнил, что у Казахстана с Россией имеется самая протяженная в мире сухопутная граница, и страны сотрудничают "в рамках стратегического партнерства и союзничества".

Токаев избрал "срединный путь", который не обижает Москву, но и, по идее, должен быть признан правильным на Западе: он призывает к достижению мира или хотя бы перемирия на Украине, о чем говорит и сам Шольц.

"Возможность (мира - прим. ред.) по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", – отметил Токаев.

Бизнес-контакты с Германией

В том, что выходит за рамки геополитического противостояния Запада с Россией, Казахстан с Германией готов вести дела. Токаев назвал визит Шольца "историческим", так как впервые за 14 лет на казахскую землю ступил германский канцлер. "Уверен, мы придадим серьезный импульс развитию нашего сотрудничества", – заявил Токаев, напомнив, что двусторонний товарооборот вырос в 1,5 раза до $4 млрд.

Токаев и Шольц подписали декларации о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании в технических вопросах между "Дойче бундесбанком" и Нацбанком Казахстана (НБК). Они договорились создать Казахстанско-немецкий институт науки и технологий и казахско-немецкую школу с учетом проживания 200 тыс немцев в центральноазиатской республике.

Немецкий лидер поддержал повестку Токаева о необходимости развития двусторонних отношений. "Обе стороны выигрывают от такого обмена, потому что он позволяет нам диверсифицировать наши экономики и сделать их более устойчивыми", – сказал он.

Канцлер отметил большое значение поставок нефти для Германии: "Конкретным примером тому (обмена - прим. ред.) являются поставки нефти из Казахстана, которые очень помогли нам после того, как Россия перестала быть поставщиком". Шольц заявил о намерении развивать кооперацию с Астаной в сфере логистики и транспорта, а также поощрять расширение торговли.

И все-таки санкции

Но, как и госсекретарь Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон во время их визитов в ЦА в 2023 году, Шольц продолжил гнуть антироссийскую линию, напомнив о необходимости соблюдать санкции. "Я благодарен за доверительный диалог между нами, посредством которого мы стремимся предотвратить использование торговли между нами для обхода санкций", – сказал глава немецкого правительства.

Официально Казахстан придерживается европейских и американских ограничений и нередко дело доходит до фактического их соблюдения. Так, 11 сентября казахстанский банк Home Credit Bank перестал вести дела с дочерней компанией ВТБ.

Комментируя мнение Токаева о том, что Россию невозможно победить на поле бое, и нужно достичь скорейшего мира, Шольц в разговоре с журналистами сообщил о различии их взглядов. По мнению Шольца, для достижения мира должна постараться Россия, в то время как Токаев видит проблему в западных странах, пытающихся добиться военного поражения РФ.

Итоги визита Шольца

Подводя итоги визита Шольца в Казахстан, можно сказать, что он добился прогресса в вопросе укрепления двусторонних отношений. Однако позиции стран по России и Украине не совпадают, и Токаев, даже если в санкциях на словах готов выразить солидарность с ЕС и США, не боится высказать свое мнение о намерении развивать сотрудничество с Россией и озвучивать ее интересы при обсуждении мирного урегулирования на Украине. Отмена совместной пресс-конференции Токаева и Шольца по инициативе казахстанской стороны лишь подчеркивает наличие этих разночтений.

Хотя переговоры с Токаевым являются приоритетными для Шольца, но программа поездки в ЦА была шире. Еще до Казахстана канцлер успел съездить в двухдневное турне в Узбекистан. Там он с президентом Шавкатом Мирзиеевым подписал ряд деклараций о сотрудничестве в сфере животноводства, устойчивого развития водных ресурсов, критических минералов, транспорта и борьбы с изменениями климата. С Узбекистаном Шольц также договорился привлечь квалифицированных трудовых мигрантов, чтобы восполнить дефицит в Германии. ФРГ будет ослаблять миграционный контроль для узбеков. Это же соглашение упрощает высылку тех, кто находится на территории Германии нелегально, например, афганцев.

После переговоров с Токаевым немецкий лидер принял участие в саммите Германия-Центральная Азия. В Астану с этой целью прибыли президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Повестка саммита для Шольца все та же - расширить деловые связи этих стран с ФРГ и попробовать переманить на свою сторону в теме санкций и украинского вопроса. Остальные страны ЦА охотно готовы укреплять связи с немецким бизнесом, но в силу союзнических отношений с Россией по линии ОДКБ, ЕАЭС и СНГ едва ли будут переходить на сторону Запада в ущерб связям с Москвой.