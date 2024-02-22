LG, Sony и Bosch начали распродажу товаров перед закрытием магазинов в России

Магазины LG, Sony и Bosch постепенно сворачивают свое представительство в России. Их место с большой долей вероятности займут китайские и турецкие компании.

В начале этого месяца монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России. В техподдержке фирм рассказали, что ряд магазинов проработают до лета, пока не продадут все оставшиеся товары, передает "Ъ".

Основная причина закрытия розничных точек – отсутствие поставок.

Информированный источник отмечает, что закрытие магазинов только в 2024 году объясняется долгосрочными арендными договорами, расторжение которых обязало бы компании заплатить крупные штрафы. По его словам, уход компаний связан с убыточностью данного сектора.

Ожидается, что на месте закрывшихся магазинов откроются китайские и турецкие точки продаж.