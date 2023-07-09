Лесной пожар произошел в турецком Мармарисе

Опубликовано: 15:53, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леса продолжают гореть в турецкой провинции Мугла, в том числе и в районе Мармарис. За сегодня там произошло уже 4 пожара. Для тушения используется в том числе пожарная авиация.

Несколько лесных пожаров вспыхнуло сегодня в Турции в провинции Мугла, сообщают СМИ.

В общей сложности за утро (с 9.00 до 12.00, время совпадает с московским) произошло четыре пожара в четырех районах:

Все они, кроме пожара в Мармарисе, были оперативно локализованы и потушены, так что площадь их оказалась невелика.

Например, в одном случае причиной возгорания стали искры от опоры ЛЭП, попавшие в заросли маккии (вечнозеленый кустарник). Благодаря быстрому вмешательству пожарных, огонь не успел перекинуться на лес.

Лесной пожар в Мармарисе

А вот в Мармарисе возгорание произошло прямо в лесу, в 11.00. Тушение велось не только с земли, но и с воздуха.

К счастью, после долгой борьбы огнеборцы все же ликвидировали пожар, передает A Haber.