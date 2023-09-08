Лесам Карачаево-Черкесии угрожают пожары

Опубликовано: 13:57, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожары могут вспыхнуть в лесных массивах и сельхозугодьях республики.

Спасатели МЧС РФ по Карачаево-Черкесии продлили действие экстренного предупреждения в регионе в связи с риском возникновения природных пожаров. Предупреждение продлено на пятницу и субботу.

В частности, наибольшим рискам подвержены леса, а также прибрежные полосы озер с камышами. Кроме того, в зоне риска возникновения возгораний находятся инфраструктурные объекты.

В этой связи в лесах и полях запрещено разведение костров, напомнили в экстренном ведомстве.