Вестник Кавказа

Лерикский район Азербайджана снова потрясло землетрясение

Лерикский район Азербайджана снова потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в нескольких районах республики.

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Лерикском районе Азербайджана, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:32 по местному времени. Очаг располагался на глубине 17 км.

Уточняется, что землетрясение силой 3 балла ощущалось в Лерикском, Лянкаранском, Масаллинском, Ярдымлинском и Джалилабадском районах республики.

Ранее в Центре сейсмологической службы сообщали о землетрясении 2 июня. Магнитуда тогда составила тоже 3,6, а очаг залегал на глубине 15 км.

Толчки были выявлены в 07:51 по местному времени в 17 км к западу от Лянкаранской станции.

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