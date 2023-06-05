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Леонид Слуцкий: Турция – ключевой партнер России

Леонид Слуцкий: Турция – ключевой партнер России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Леонид Слуцкий назвал Турцию ключевым партнером России. Также он выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества. Политик участвовал в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция является ключевым партнером России, сообщил руководитель комитета Госдумы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик принял участие в составе российской делегации во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В своем телеграмм-канале Слуцкий заявил, что Анкара остается ключевым партнером Москвы. Также он выразил надежду, что Россия и Турция продолжат расширять сотрудничество.

Напомним, Эрдоган вступил на новый президентский срок 3 июня. Церемония инаугурация состоялась в Анкаре.

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