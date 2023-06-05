Опубликовано: 14:15, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леонид Слуцкий назвал Турцию ключевым партнером России. Также он выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества. Политик участвовал в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция является ключевым партнером России, сообщил руководитель комитета Госдумы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик принял участие в составе российской делегации во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В своем телеграмм-канале Слуцкий заявил, что Анкара остается ключевым партнером Москвы. Также он выразил надежду, что Россия и Турция продолжат расширять сотрудничество.

Напомним, Эрдоган вступил на новый президентский срок 3 июня. Церемония инаугурация состоялась в Анкаре.