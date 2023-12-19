Леонид Слуцкий начал Новый год с регистрации кандидатом в президенты России

ЦИК РФ получил сегодня пакет документов для регистрации текущего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в статусе участника президентской гонки 2024 года.

Представители Либерально-демократической партии России рассказали о подаче руководителем партии Леонидом Слуцким в Центризбирком пакета документов для регистрации в статусе участника президентских выборов этого года.

"Сегодня, 1 января, ЦИК России принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России"

– ЛДПР

Процесс регистрации Слуцкого в статусе кандидата на должность президента РФ может занять до десяти дней.

Напомним, что президент России Владимир Путин идет на очередные выборы самовыдвиженцем. Правящая партия "Единая Россия" не будет выдвигать своего кандидата и полностью поддержит кандидатуру Владимира Путина.

Системная оппозиция уже определилась со своими кандидатами в президенты: помимо Леонида Слуцкого от ЛДПР, в выборах намерены участвовать Николай Харитонов от Коммунистической партии Российской Федерации и Владислав Даванков от партии "Новые люди".