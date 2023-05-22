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Лавров проведет переговоры с коллегой из Узбекистана

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министры иностранных дел России и Узбекистана проведут переговоры. Стороны обсудят сотрудничество двух стран и евразийскую интеграцию

Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов проведут переговоры в Москве. Ранее сообщалось, что Саидов прибыл в Россию с официальным визитом.

Стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества, которое "основано на стратегическом партнерстве и союзничестве".

В центре обсуждения будет ситуация в Центральной Азии, региональная безопасность и евразийская интеграция.

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