Лавров проведет переговоры с коллегой из Узбекистана

Опубликовано: 7:05, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры иностранных дел России и Узбекистана проведут переговоры. Стороны обсудят сотрудничество двух стран и евразийскую интеграцию

Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов проведут переговоры в Москве. Ранее сообщалось, что Саидов прибыл в Россию с официальным визитом.

Стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества, которое "основано на стратегическом партнерстве и союзничестве".

В центре обсуждения будет ситуация в Центральной Азии, региональная безопасность и евразийская интеграция.