Лавров проведет переговоры с коллегой из Узбекистана

Министры иностранных дел России и Узбекистана проведут переговоры. Стороны обсудят сотрудничество двух стран и евразийскую интеграцию
Главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов проведут переговоры в Москве. Ранее сообщалось, что Саидов прибыл в Россию с официальным визитом.
Стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества, которое "основано на стратегическом партнерстве и союзничестве".
В центре обсуждения будет ситуация в Центральной Азии, региональная безопасность и евразийская интеграция.