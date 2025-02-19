Вестник Кавказа

Лавины могут сойти в КЧР 7-9 марта

Лавины могут сойти в КЧР 7-9 марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР объявлена высокая вероятность схода лавин с 7 по 9 марта. Спасатели просят не выходить в горы в этот период.

Лавиноопасность объявили в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 7 по 9 марта, рассказали в республиканском МЧС.

В ведомстве предупредили, что лавины могут вызвать ряд ЧП, включая повреждения зданий, конструкций и линий коммуникаций. Также возможны проблемы с работой транспорта и перекрытие дорог.

В этот период жителям региона и туристам рекомендуется не выходить в горы и избегать мест, где с большей вероятностью могут сойти лавины.

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