Лавиноопасность в горах Карачаево-Черкесии сохранится до конца месяца

Вслед за Кабардино-Балкарией об опасности схода лавин предупредили в Карачаево-Черкесии. Лавиноопасно в горах республики будет до конца текущего месяца.

До конца января в горах Карачаево-Черкесии будет лавиноопасно. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

В связи с этим ведомство объявило экстренное предупреждение.

Ожидается, что угроза схода лавин в республике будет сохраняться до 1 феврая включительно.

В МЧС напоминают о риске возникновения различного рода ЧС и ЧП. Не исключены повреждения здания, ЛЭП, инфраструктурных объектов, а также транспортные ограничения, включая перекрытие дорог, мостов и тоннелей.