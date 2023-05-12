Кылычдароглу не намерен разрывать отношения с Россией в случае своей победы

Опубликовано: 16:50, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница турецкого политика Кемаля Кылычдароглу в социальных сетях

Турецкий политик Кемаль Кылычдароглу не станет разрывать отношения с РФ, если одержит победу на президентских выборах в это воскресенье. Он подчеркнул, что при нем Анкара будет придерживаться тонкого баланса в отношениях с Москвой.

Турецкий политик Кемаль Кылычдароглу не собирается разрывать отношения с Россией в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.

В интервью агентству Reuters претендент на пост главы государства рассказал, что страны тесно взаимодействуют в экономике, а также добавил, что при нем Анкара будет придерживаться тонкого баланса в отношениях с Москвой. По его словам, во время своего президентства он будет стремиться проводить миролюбивую политику, а главным приоритетом будут интересы страны.

Он также обратил внимание на то, что Анкара не собирается разрывать дружеские связи с Москвой, но при этом не допустит вмешательства в свои внутренние дела. Он подчеркнул, что у него есть данные, подтверждающие причастность РФ к распространению недостоверных сведений о кандидатах в президенты.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в Турции уже в это воскресенье. В этот день жители страны будут выбирать президента и парламент. Накануне Кылычдароглу опубликовал в своих социальных сетях сообщение на русском языке, в котором содержался призыв к РФ не вмешиваться в выборы.