Вестник Кавказа

Курс доллара вновь растет

Курс доллара вновь растет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доллар впервые с середины ноября достиг отметки 92 рубля. Американская валюта ускорила рост и прибавила 1,22%. Курс евро вплотную приблизился к 100 рублям (+1,11%).

Курс доллара на Московской бирже впервые с середины ноября превысил 92 рубля, сообщает пресс-служба отечественного биржевого холдинга.

По данным на 15:34 мск доллар стоил 92,01 рубля, а к 15:37 - 92,02 рубля, прибавив 1,22%.

Курс европейской валюты приблизился к отметке 100 рублей, составив 99,59 рублей. Юань стоит 12,86 рублей.

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