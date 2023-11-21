Курс доллара вновь растет

Доллар впервые с середины ноября достиг отметки 92 рубля. Американская валюта ускорила рост и прибавила 1,22%. Курс евро вплотную приблизился к 100 рублям (+1,11%).
Курс доллара на Московской бирже впервые с середины ноября превысил 92 рубля, сообщает пресс-служба отечественного биржевого холдинга.
По данным на 15:34 мск доллар стоил 92,01 рубля, а к 15:37 - 92,02 рубля, прибавив 1,22%.
Курс европейской валюты приблизился к отметке 100 рублей, составив 99,59 рублей. Юань стоит 12,86 рублей.
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