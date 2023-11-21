Доллар и евро снова пошли на спад

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской валютной биржи снова устремились вниз, немного "подросла" лишь китайская национальная валюта.

Утренние торги Московской биржи сегодня стартовали с очередного падения доллара – американская валюта потеряла 12,25 копейки и сейчас торгуется за 90,8 рубля.

Вслед за ней начал падать и курс евро – причем европейская валюта на старте торгов потеряла сразу 47,5 копейки, сейчас евро стоит 98,02 рубля, передает ТАСС.

Уверенно держится только юань – китайская национальная валюта не только не "просела" на старте торгов, но и прибавила в весе 0,55 копейки, сейчас она стоит 12,74 рубля за юань.