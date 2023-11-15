Вестник Кавказа

Доллар снова дорожает

Доллар снова дорожает
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утренние торги развели в разные стороны главные мировые валюты: доллар дорожал, перешагнув порог в $90,  европейская валюта дешевела до  97,06 рубля, а стоимость юаня практически не изменилась.  

На утренних торгах стоимость американской валюты росла. Доллар, прибавив 18,5 копейки с вечерних торгов, остановился на отметке в 90,59 рубля.

Евро дешевел до 97,06 рубля, потеряв по сравнению с вечерними уровнями 89,25 копейки.

Курс китайского юаня продемонстрировал относительную стабильность на уровне в 12,62 рубля.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1535 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы