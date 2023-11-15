Доллар снова дорожает

Утренние торги развели в разные стороны главные мировые валюты: доллар дорожал, перешагнув порог в $90, европейская валюта дешевела до 97,06 рубля, а стоимость юаня практически не изменилась.
На утренних торгах стоимость американской валюты росла. Доллар, прибавив 18,5 копейки с вечерних торгов, остановился на отметке в 90,59 рубля.
Евро дешевел до 97,06 рубля, потеряв по сравнению с вечерними уровнями 89,25 копейки.
Курс китайского юаня продемонстрировал относительную стабильность на уровне в 12,62 рубля.
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